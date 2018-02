¿Sabías que los mossos que ocultaron los fallos en los atentados de Las Ramblas siguen en activo?

Los comisarios Manel Castellvi y Mikel Justo Medrano siguen al frente de la Comisaría General de Información (CGI), seis meses después de los atentados yihadistas que se produjeron en Cataluña el pasado mes de agosto, pese los graves falles cometidos, sobre todo en la valoración de los datos y acontecimientos que se producían, y que constaban en documentos oficiales que se intentaron quemar en su momento, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Uno de estos papeles era la alerta que la Central de Inteligencia de los EE.UU (CIA) les había hecho llegar a los Mossos sobre un posible atentado yihadista en Barcelona, en concreto el aviso de que Las Ramblas eran uno de los objetivos principales de los terroristas por la repercusión internacional que tendría un lugar tan emblemático.

Por razones que no se han explicado suficientemente, los responsables antiterroristas no debieron dar mucha credibilidad a la información que se les facilitaba, ya que, en apariencia, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias, ni siquiera la colocación de bolardos en la zona señalada. El hecho de que se intentara quemar el citado documento da a este asunto una gravedad a tener en cuenta y que en su momento tendrá que valorar la autoridad judicial.

Fuente original: J.M.Zuloaga, La Razón/Leer más

