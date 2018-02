Mireia Boya de la CUP dice que los atentados islamistas de Cataluña fueron "terrorismo de Estado" contra el procés

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha insinuado este 17 de febrero de 2018 que los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), en los que fallecieron 16 personas, fueron "terrorismo de Estado" para intentar "parar el independentismo".

En una serie de tuits publicados hoy, Boya dice que el exconseller Joaquim Forn está en prisión "por venganza" por la gestión que hizo la conselleria de Interior tras los atentados, y apunta que la Europol "tiene información" que algún día verá la luz sobre el imán de Ripoll -considerado el cerebro de los ataques-, el CNI y "quien está verdaderamente detrás de los atentados".

Sabeu per què Forn podria estar a la presó? Per la gestió dels atemptats de l'agost i la informació que té com a Conseller d'Interior sobre què va passar realment. OBRO FIL. #6mesos