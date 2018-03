El PP estalla ante el repugnante ataque machista de la 'macha alfa' de Podemos en Castilla-La Mancha

¿Se imaginan por un momento que una diputada del PP, o incluso un diputado de ese mismo partido, se hubiese dirigido a la colectividad femenina de Podemos diciendo esta frase: "dejen de ser sumisas y doblar la rodilla"?

La que se hubiese liado sería la de Dios es Cristo. Pero claro, la frasecita en cuestión ha sido, precisamente, pronunciada por una podemita, María Díaz, para más señas la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha durante su intervención en el pleno del 1 de marzo de 2018.

La 'macha-alfa' de Podemos en Castilla-La Mancha pidió a las parlamentarias del PP que:

Están ante una ocasión histórica para que dejen de someterse a ese argumentario casposo que les ha mandado su partido. No sean sumisas, no se dobleguen, no doblen la rodilla.