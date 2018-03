Tabarnia: "Iremos tan lejos como el independentismo quiera ir"

'Se ha acabado la broma y 'Tabarnia libre de populismo'.

Estos son los dos lemas de las pancartas que se pueden leer este 4 de marzo de 2018 en la manifestación convocada por la Plataforma por Tabarnia -cuyo 'gobierno'iene como 'presidente' a Albert Boadella- en el centro de Barcelona.

La Plataforma por Tabarnia ha convocado este 4 de marzo de 2018 a todos los 'tabarnienses' a una manifestación, después de llevar a cabo una ofrenda a uno de los mitos del nacionalismo catalán que luchó en la Guerra de Sucesión de 1714 y cada año -el 11 de septiembre, concretamente- es loado por los independentistas: ni más ni menos que Rafael Casanova.

La ofrenda, a la que finalmente no asistió el autoproclamado "presidente de Tabarnia", el dramaturgo Boadella, marcó el inicio de una manifestación que ha recorrido el centro de Barcelona, hasta llegar a la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat.

Los manifestantes han llevado pancartas como "Seny y senyera, Tabarnia se queda", "Como Casanova, defiendo España" o "Somos y seremos españoles", y algunas caretas de Albert Boadella. En la calle, muchas banderas españolas, así como también de Tabarnia y otras pocas catalanas.

Desde el monumento a Casanova salió la marcha que está recorriendo la Ronda de San Pedro, Vía Layetana y la calle de Jaime I para desembocar en la plaza de San Jaime, que alberga los palacios de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.

La manifestación, en la que han participado 15.000 personas según la Guardia Urbana, acabó con el himno de España al ritmo de la música sardanista

. El presidente de la asociación Plataforma por Tabarnia, Miquel Martínez, ha asegurado que llegarán "tan lejos como el independentismo quiera llegar":

"Tabarnia no será un partido político y que no tiene apoyo de ningún partido porque no lo necesita. Apoyamos a los partidos constitucionalistas".

"No podemos dejar que los independentistas lleven a Catalunya al desastre. Nosotros nunca llevaremos la iniciativa y nunca seremos un partido político, pero siempre estaremos como elemento de presión contra ellos".