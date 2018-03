Santi Vila se baja los pantalones y enseña el camino al independentismo

""Tuvo la decencia de bajarse del carro antes de que atropellara a tanta gente, apenas unas horas antes de la votación de la independencia que el pasado octubre acabó con la intervención de la autonomía. Es Santi Vila, el Exconsejero de Empresa de la Generalitat, quien ahora tiene las cosas más claras tras su terrible noche en prisión. (La terrorífica noche de Santi Vila en prisión a oscuras: "Estaba acojonado").

En una entrevista para 'El País', pone los puntos sobre las íes, y llama a una rectificación general del independentismo, al tiempo que afea a este movimiento haber vivido más de "sueños" que de "realidades".

En esos momentos, creía que el proceso culminaría en una Cataluña independiente:

"Yo siempre estuve convencido de que en algún momento seríamos capaces de conseguir un referéndum. También he sido consciente de la complejidad de la sociedad catalana y he vivido, perplejo, la incapacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para plantear a los catalanes un "queremos que os quedéis" y no un simple "no os podéis ir".