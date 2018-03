Arrimadas revienta las costuras del discurso de Turull: "Usted hoy ha apelado a la concordia cuando fue el ideólogo de carteles como este"

La líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ha sido la primera portavoz de la oposición en contestar a Jordi Turull en la tarde de este 22 de marzo de 2018, durante el fallido pleno de investidura del candidato de Junts per Catalunya--Los zarrapastrosos de la CUP se abstienen y revientan el plan de hacer a Turull 'president por un día'--.

Como era de esperar, la de C´s ha puesto de vuelta y media a Turull cuyo discurso no había despertado entusiasmo ni entre los suyos.

Arrimadas le ha quitado la careta al postulante, que incidió en el diálogo e hizo llamamientos a la concordia, y le recordó sus xenófobos carteles, que Convergència y la Generalitat hicieron suyos, donde se leían cosas como que la Cataluña trabajadora mantenía a los vagos españoles del subsidio.

Hoy no es un pleno de investidura y no porque vaya a ser fallida. Hoy no estamos aquí para debatir la propuesta de un posible presidente.

Hoy estamos con un candidato con una grave situación judicial para tener un capítulo más de esta novela que se llama el 'procès'. Si el señor Turull no tuviera una cita judicial mañana hoy no estaríamos aquí.

Señor Turull, nadie en su grupo pretende que usted sea presidente. Es un capítulo más de una novela de ficción. Usted sabe que no esta aquí para ser presidente. Quiero hacer referencia a una de las partes de su discurso.

Da a entender que su situación judicial viene por sus ideas, no no, usted lleva década con esas ideas, no son sus ideas las que le han llevado a esta situación, han sido sus actos.

Usted era el portavoz del gobierno separatista que nos ha llevado a este choque institucional. Nuestro voto en contra no es por la diferencia ideológica. Esto no es no ponerse de acuerdo. Es que esta situación de fractura en el parlamento no es normal, y es el reflejo de una situación excepcional.

Nuestro no es excepcional porque no es no llegar a un acuerdo de gobierno es que ustedes se salen del terreno democrático. Ustedes se han salido porque sí hay un partido del pacto ese es Ciudadanos. A nosotros se nos critica porque hemos pactado con PSOE, PP, ahora con Podemos en Murcia...pero con ustedes es imposible porque han roto el consenso en la sociedad.





Usted ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo, creo que a todos porque no ha venido con la valentía de reconocer que no hay ni república ni arcadia feliz de la Cataluña independiente.

¿Qué quedo de aquellas fiestas de Gracia donde dijo que ya seríais independientes? El primero que no estaba ni satisfecho consigo mismo era usted, pocos discursos menos convincentes se han visto.

Nos ha llamado 'súbditos' y ahora apela a la concordia. Ha faltado al respeto. Esa apelación y ese cariño al resto de españoles me sorprende. Si usted es el ideológo de carteles como este. Usted es el ideólogo de cosas como esta.

Los que no garantizan empresas no pueden ser los que tiendan puentes...usted no es creíble señor Puigemont (risas), ay señor Turull, ni para los que quieren convivencia ni para nadie, no ha sido creíble para nadie.

Ha repetido cosas del discurso del señor Puigdemont porque ayer me releí el suyo y resulta que muchas de las cosas que ha anunciado hoy en ese poco creíble discurso están calcadas a las de él y a las del señor Mas.

Ustedes llevan desde 2010 gobernando y no son creíbles cuando apelan a según que cosas.

Ustedes han tenido la oportunidad de gobernar para todos los catalanes y no lo han hecho. Usted no quiere que se acabe el 155 porque vendría aquí a reconocer que a partir de ahora se cumplirán las leyes pero prefieren alargar el lío y la confrontación ya que la realidad es muy dura y ustedes no quieren gestionarla.

Ni a las listas de espera, ni a las listas de dependencia...no, no quieren enfrentarse a los problemas que hay en la educación, que somos la Comunidad autónoma con mas estudiantes en barracones.

[...]

Los que han roto los puentes con el resto de España no pueden reconstruirlos. Usted no tiene nada más que ofrecer. Solo una novela laaarga, cara, porque nos cuesta mucho dinero y de ficción porque es todo mentira, no se la creen ni ustedes. El capítulo Turull de esta novela será breve, pero por suerte esta novela acabará.

Ustes que tanto le gusta hablar de expolio...le voy a hablar de expolio, (le enseña una foto de la familia Pujol), esto sí que ha sido un expolio.

A la novela le queda poco: con la victoria de Ciudadanos se fue el cuento de la mayoría independentista, y en el resto de Europa nadie les compra que usted sea un perseguido político. Nadie, nadie, a pesar del esfuerzo del señor Romeva.

[...]

Usted no puede venir aquí como la solución cuando usted es parte del problema. Lo único que les pido es no alargar esta novela más tiempo, no se lo merecen los catalanes y queda mucho futuro por delante. Cataluña se volverá a levantar a pesar de ustedes y todo lo que han roto y le digo que sus esfuerzos de desmembrar España han generado el efecto contrario.

España vuelve a tener proyecto de liderazgo europeo. A ustedes nadie les compra el discurso. Ustedes han despertado un discurso de orgullo de pertenencia a un gran país europeo. ¿Para qué perder más el tiempo? Aún tiene una última oportunidad. Mire a los catalanes a los ojos directamente: decir la verdad siempre es mucho mejor decirla antes.