La amenaza a Rajoy de los terribles CDR: "Si hay más encarcelados haremos de Cataluña vuestro infierno"

La citación este viernes 23 de marzo de 2018 del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a seis diputados de JxCat y ERC, puede acabar como el rosario de la aurora.

Y no solo para la secretaria general de ERC Marta Rovira, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, y los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Jordi Turull, -que pueden acabar en chirona pese a la maniobra de las tres 'gracias' en dejar sus escaños-, sino por las consecuencias que pude acarrerar el posible ingreso en prisión de alguno de ellos. (Las lágrimas de una acojonada Marta Rovira antes de la espantada con Forcadell y Bassa).

Y es que los CDR, Comités de Defensa de la República que son el brazo armado de la CUP y que son expertos en el kale borroka, están hechos unos fieras y están haciendo llamamientos a la desobediencia civil en el caso de que haya nuevos encarcelamientos.

Hola @marianorajoy!



▶Per cada nou empresonament, farem un pas endavant.

Per cada nou atac de l'Estat, respondrem amb força per conquerir la nostra llibertat! ◀



⚠ Aquest divendres hi poden haver noves detencions. Atentes a les xarxes! #EstemPreparades#ElPoderDelPoble pic.twitter.com/iML6olPIPg — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 21 de marzo de 2018

Los comités populares han reaccionado compartiendo un duro mensaje unitario en las redes sociales, su principal canal de comunicación.

"¡Hola, Mariano Rajoy! Que sepas que si el viernes encarceláis a alguien más, haremos de Cataluña vuestro infierno"

avisa el mensaje, compartido por las agrupaciones de Sants, el Clot, Sabadell o Tarragona, entre otras.

🔴 MOLT IMPORTANT 🔴

Llarena cita a declarar a Turull, Forcadell, Rovira, Romeva, Rull i Bassa per decidir si els envia a la presó. @DespertemRep i @AcampadaRep farem un seguiment de la jornada a Plaça Catalunya per reaccionar immediatament al que pugui passar.

T'hi esperem! ✊ pic.twitter.com/Yv9TPlDGSZ — Despertem la República🎗️ (@DespertemRep) 21 de marzo de 2018

Desde la cuenta oficial de los CDR también alertaban de que,

"por cada nuevo encarcelamiento, daremos un paso adelante y responderemos con fuerza para conquistar nuestra libertad".

Les han avisado de que estén atentos a los canales por los que informan de concentraciones de protesta, como Telegram y Twitter.

Lo llamativo es que el lenguaje utilizado por estos grupos, nacidos para oponer resistencia a las Fuerzas de Seguridad del Estado en el referéndum del 1 de octubre, es mucho más beligerante, duro y violento que en anteriores ocasiones.

Hola @marianorajoy!

Que sàpigues que si divendres empresoneu a algú més, farem de Catalunya el vostre infern!



Atentes a les xarxes si hi ha qualsevol detenció!#EstemPreparats#ElPoderDelPoble — @CDRSabadell (@cdrsabadell) 21 de marzo de 2018

Al principio estos comités apostaban por la "no violencia" y la resistencia pasiva para hacer frente a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, su discurso se ha ido radicalizando con el pasar de los meses. Ahora ya hablan de que

"por cada nuevo ataque del Estado, responderemos con fuerza para conquistar nuestra libertad".

El cabrón del CDR que le parte la crisma a unos tabarneses con una escalera