El golpe de la Legión en los 'collons' del separatismo por montar un cirio en Semana Santa

Los miembros de la Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona, se han bastado y sobrado este 29 de marzo de 2018 para hacer callar a los radicales de turno que intentaban reventar la procesión del Jueves Santo de Palafolls bajo el manto de los CDR. (La sucia venganza de una cabreada Colau contra los veteranos legionarios).

Han hecho así el clásico recorrido de la Procesión de la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte por el casco histórico de este municipio catalán sin incidentes, y sin un solo separata a la vista, ya que estos estaban parapetados por los mossos a una distancia prudencial por si les caía alguna hostia. (Un ex sargento de la Legión Española da de tortas a unos separatistas que querían quitarle la camisa).

Los setenta antiguos miembros de este Cuerpo, les han dado de esta forma en las narices a los antisistema, y de paso al alcalde socialista de este municipio, Valentí Agustí, al que le ha salido el tiro por la culata tras clamar al cielo durante estos últimos días en contra de su presencia. (El legionario clava la bandera de España en plena cara a un feroz independentista).

Legionarios cantando 'El novio de la muerte' en Palafolls. Lo he repasado a cámara lenta y no he visto ni un solo indepe, ni un sólo miembro de la CDR o de la CUP, ni un solo ninja, ni un insulto o amenazas, ni contenedores ardiendo, nada de nada. Me resulta llamativo. pic.twitter.com/n4bpAToiPN