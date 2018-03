El prófugo Puigdemont tiene un 'Plan G': La alcaldesa de Gerona como relevo

Como subraya el veterano Toni Bolaño en 'La Razón', este 30 de marzo de 2018, ell abecedario amenaza con resultar insuficiente para albergar la multiplicidad de candidaturas que surgen en el seno soberanista para alumbrar un «Govern efectivo». al «plan A» (Carles Puigdemont), «B» (Jordi Sánchez), «C» (Jordi Turull), «D» (Josep Rull), «E» (Elsa Artadi), «F» (de nuevo el ex president encarcelado) se suma ahora la opción «G», de Gerona.

La cuna del independentismo se ha convertido en fábrica de presidenciables y Carles Puigdemont mira ya a su alcaldesa, Marta Madrenas, para que después de sucederle en el Gobierno de la ciudad haga lo propio en el de la Generalitat.

El movimiento surge como respuesta al globo sonda lanzado por ERC de nombre Ernest Maragall como candidato de consenso para superar el bloqueo político.

El hermano de Pasqual Maragall tiene 75 años y un perfil capaz de aglutinar el apoyo de los «Comunes» y de algunos sectores de JxCat, aunque otros lo rechacen porque quieren que el nuevo president milite en las filas convergentes.

Por ello, fuentes del entorno de Puigdemont comenzaron ayer a deslizar el nombre de Marta Madrenas en diversas conversaciones para sondear el respaldo que podría llegar a obtener.

Después de asumir que Jordi Sánchez no era un candidato viable, el ex president comenzó a perfilar una posible alternativa. El descarte de Elsa Artadi se produjo por falta de confianza, ya que la delfín convergente se significó demasiado y comenzó a realizar movimientos que molestaron a Puigdemont.

Tras este fracaso el ex president viró hacia el ámbito municipal y junto a su círculo más cercano tomó la decisión de que quien le sucediera debía ser un alcalde. Tampoco entonces, Madrenas fue su primera opción.

Se pensó en el regidor de Mollerussa (Lérida), Marc Solsana, que contaba con el aval del partido, pero no así de los «hooligans» de Puigdemont que no veían con buenos ojos su pertenencia a la Ejecutiva del PDeCAT. Albert Batet, alcalde de Valls (Tarragona) fue el siguiente tapado en la terna para recoger el testigo del ex president huido, pero tampoco generó el suficiente consenso como para que su nombre superara la mera quiniela.

Es ahora cuando empieza a sonar Madrenas. La alcaldesa de Gerona tiene un perfil beligerante y de enfrentamiento con el Estado que sigue la estela marcada por Puigdemont.

Madreras es una independentista acérrima, por lo que de su postulación se deduce que lo que busca el ex president es dar continuidad a su pulso con el Ejecutivo central.

Por sus actos los conocereis. La regidora cambió de nombre la plaza de la Constitución de Gerona por plaza del 1 de octubre de 2017, se opuso a que el Ejército participase en el Salón de la Juventud, Expojove, y en recientes fechas llamó al levantamiento e incitó actos vandálicos frente a la subdelegación del Gobierno provincial. Una algarada que motivo que el delegado del Gobierno, Enric Millo, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que abriera una investigación si lo consideraba oportuno.

Este continuo baile de nombres comienza a hacer mella ya en el ánimo de las filas de JxCat en las que cunde la desazón y se abandonan a la desesperanza.

Por su parte, desde ERC se mantienen a la espera, «hasta que terminen de ponerse de acuerdo todas las facciones postconvergentes», para tomar una decisión que contribuya a superar el bloqueo político en el que han sumido a Cataluña desde hace más de cinco meses, cuando el Gobierno puso en marcha el artículo 155.