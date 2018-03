Puigdemont ya está en chandal y manda un desesperado mensaje desde la cárcel alemana

Como buen fanático, vive Carles Puigdemont en una nube, pero ya empieza a darse cuenta de que la cosa se le puede poner muy cruda.

A diferencia de los dos primeros días que durmió en la prisión confiando en que su estancia podía ser corta, este 31 de marzo de 2018 el ex presidente catalán ya viste con el chándal completamente verde que se reparte en los penales alemanes.

Es la vestimenta oficial del condenado: pantalones y jersey de algodón, todo muy verdoso, casi del tono de los uniformes de la Polizei.

En su módulo podría vestir con su ropa de paisano, pero parece que el golpista prefiere ir en chandal.

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg