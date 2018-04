Cristina Cifuentes tritura a la oposición en el pleno-aquelarre del máster: "¿Qué será lo próximo que inventen?"

Expectación máxima en el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Comparecía este 4 de abril de 2018 la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para dar explicaciones sobre su polémico máster que, junto con el tema del golpismo catalán, ha sido la comidilla informativa de las últimas semanas.

Lorena Ruiz-Huerta, de Podemos, fue la primera en abrir las hostilidades contra la mandataria autonómica. Con mucha ironía, la portavoz de Podemos utilizó al final de cada acusación sobre el máster la frase:

La de Podemos insistía en que:

A renglón seguido, Ángel Gabilondo, del PSOE, señaló que:

Cristina Cifuentes, en su primer turno de respuesta, explicó que:

Esta comparecencia es un claro fraude de ley parlamentario, pero acudo a esta cámara para ofrecer explicaciones y defender mi honor político y personal.



Los intentos de acabar con una gestión honrada y limpia no han tenido efecto en estos tres años. Esta es la maniobra más grave porque va a lo personal.



Aquí se ha dado crédito a todo tipo de calumnias por parte de un presunto delincuente. Todas las acusaciones se han quedado en nada.



No se puede decir que no hubiera previsto un plan B para desestabilizar a la Comunidad de Madrid. Resulta difícil decir si esta operación de descrédito responde a una estrategia de la izquierda o es el precio que debo pagar por combatir la corrupción. En este burdo intento, ustedes van a fracasar.



El título de máster aniversario en Derecho Comutario, señor Gabilondo, es legal. Ni mi currículum ni mis notas han sido ni falsificadas ni falseadas. Mi licenciatura den Derecho ya se corresponde con el nivel de máster. A mí este título no me aporta un nivel superior.



Existe constancia documental de mi matrícula hecha ante la unidad de posgrado y por un total de 60 créditos, con un pago de 1.560 euros.



Hay constancia documental de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5 y he dado permiso a la Universidad Rey Juan Carlos para que se muestre el trabajo a pesar de ser un documento interno.



Queda acreditada la falsedad de un supuesto trato de favor en el máster. Se ha manipulado convenientemente para echar por tierra mi reputación.



Todos estos son documentos firmados y acreditados que echan por tierra sus acusaciones.



Señor Gabilondo empiece usted a respetar a sus compañeros profesores de la Universidad.



Queda desmentida ninguna operación en torno a mi expediente y los cambios, señoría, se pueden hacer desde cualquier campus.



Yo no me he querellado contra ningún medio, sino contra dos personas concretas



Y también he solicitado un acto de conciliación previo en otro acto por delitos contra el honor.



En política no vale todo. Aquí se han traspasado todas las barreras, se ha hurgado en mi vida privada, se ha intentado destruir a la persona y no al cargo político.