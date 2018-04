La elegante respuesta de Serrat a quienes le llaman "facha"

Joan Manuel Serrat ha acudido este martes a divertirse a El Hormiguero. El cantautor se encuentra promocionando una nueva edición de su discografía completa en catalán, pero el tema de Cataluña ha tardado muy poco en salir durante su conversación con Pablo Motos.

"Claro que sigo la actualidad, vivo allí", ha dicho Serrat ante una cuestión del presentador. Y ha añadido:

Motos también le ha preguntado por los insultos que recibió por parte de un sector del independentismo catalán, que le calificó de "facha":

"Hay que separar cosas. La única declaración que hice fue responder a una pregunta acerca de si iba a acudir a votar el día 1 de octubre. Entre otras cosas, yo no podía porque estaba en América y argumenté por qué. Esta argumentación provocó ciertas reacciones que se manifestaron en esto que se llaman las redes, que a mi modo de ver tienen menos representatividad de la que se otorgan".

Serrat, con perfecta elegancia, ha asegurado, según recoge huffingtonpost:

"facha no es algo que yo me sienta ni que sea compartido Son expresiones extemporáneas que no tienen más sentido que el de mostrar la crispación y la pérdida del razonamiento".