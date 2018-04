Manuel Valls será candidato a alcalde de Barcelona en 2019 si los constitucionalistas forman una plataforma unitaria

La apuesta es fuerte y puede salir adelante. Manuel Valls sopesa presentarse a las elecciones municipales de 2019 para optar a la alcaldía de Barcelona.

Hace días que se sabe y el día de Sant Jordi recibió una distinción en la ciudad condal de Societat Civil Catalana. La oferta se la planteó Ciutadans, pero él pone como condición que sea el líder de una plataforma que aglutine al constitucionalismo.

Así lo ha revelado en una entrevista que se emitirá en TV3 y que ha adelantado el programa El Suplement de Catalunya Ràdio.

Cuestionado sobre ello, su respuesta es otra pregunta: "¿Por qué no?".

"Es una cosa muy bonita. Es Europa", apunta el ex primer ministro francés, que añade que no lo hace porque haya fracasado en Francia ya que allí mantiene su actividad política.

Baraja esa posibilidad y ha revelado que se reúne con empresarios e intelectuales, además de sus contactos políticos, para indagar la viabilidad de sus planes. Sea como sea, antes de verano tomará una decisión pero señala que todavía es pronto para hablar de coaliciones.

"Mucha gente me ha hablado. No he salido de un partido para entrar en otro. Quiero una plataforma abierta. No soy pretencioso. Si puedo ayudar, me interesa, por mí y si se dan las condiciones".