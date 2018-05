El saleroso baile por sevillanas de Arrimadas que pone rojos de rabia a los insulsos 'indepes'

Con gracia, estilo y salero. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha pasado este fin de semana por la caseta de la formación naranja instalada en la Feria de Abril del Fórum de Barcelona, dando en las narices a los 'indepes' de turno que veían como en su caseta 'bodega republicana' no entraba ni el tato. Lo ha hecho con un vestido rojo España de sevillana, huyendo del amarillo que lució el año pasado. (CIS: Se confirma lo que PP y PSOE sospechaban sobre la bella Inés Arrimadas).

Qué bonita es la Feria de Abril, @gabrielrufian. Fotos sacadas a las 14:00h 😉 pic.twitter.com/kh12lORzO8 — Ciutadans (@CiutadansCs) 28 de abril de 2018

El vestit d'Arrimadas a la Feria d'Abril irrita la xarxa: "Aviam quan vas de pubilla". via @en_blau https://t.co/3bt6VqRUdb — ElNacional .cat (@elnacionalcat) 28 de abril de 2018

Mientras tanto, la ganadora de las últimas elecciones catalanas desplegó todo su arte y se arrancó por sevillanas demostrando que la sangre andaluza corre por sus venas.

Este año se celebra la 47 edición de la Feria de Abril de Cataluña, una fiesta que acoge alrededor de un millón de visitantes. Un año más @CiutadansCs tiene caseta propia. Si queréis y podéis pasar por aquí, nos veremos!! pic.twitter.com/zKYedQwxjI — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 28 de abril de 2018

De padres salmantinos, criada en Jerez de la Frontera, Arrimadas ha demostrado siempre ser una mujer cosmopolita. Aunque a veces se le sigue escapando el acento andaluz, la nº 1 de C's en Cataluña ha sabido adaptarse a una tierra que la acogió cuando se trasladó por motivos laborales. Domina el catalán y ha alcanzado la madurez en una tierra que ya es tan suya como Andalucía o Castilla y León.

Los 'indepes' le pedían que a ver cuándo se vestía de pubilla catalana algún 11 de septiembre, llamándola "charnega" y otras lindezas.

A partir del vídeo que abre estas líneas, en las redes ha empezado a circular un montaje utilizando estas imágenes, pero sonando de fondo una canción de Remedios Amaya -sí, la de 'zero points' en Eurovisión-, Mala, malita, mala, con una letra que tiene un estribillo que dice

"No sientes nada de cuanto dices. Prometes mucho siempre que hablas. Por más que tratas de convencerme, yo no me fío de tus palabras":

⚠️🎥 La líder d’ultradreta, Inés Arrimadas, balla una cançó flamenca a la Fira d’Abril.



Molts atents a la lletra de Remedios Amaya: ‘mala, malita, mala,...’ pic.twitter.com/LlZDSM6YHM — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 28 de abril de 2018

Curiosa forma de querer presidir el Parlament de Catalunya. Abrazando tus origenes andaluces y despreciando la cultura catalana. Y te lo digo siendo madrileña. No sé qué haces en Cataluña. pic.twitter.com/ys4nIn3tcR — Súper Woman Roja🎗 (@superwomanroja) 28 de abril de 2018

Sabe bailar una sardana?

Está representando en el Parlament, a un país que tiene su propia danza (como los andaluces sus "sevillanas")

¿La habéis visto alguna vez, honrar nuestra danza?

No es catalana, no se siente catalana.

La verdad, no se que coño hace aquí. — LAURA BARBE (@LauraBarbe57) 29 de abril de 2018

Pitar el himno español: libertad de expresión

No cantar "Els Segadors": alineada, charnega, fuera de Cataluña, no eres catalana.



Y los del lacito así con todo — Jorge ⚓ (@jorgearesepul) 28 de abril de 2018

No et vaig veure vestida de pubilla per Sant Jordi...

Tens fotos?

Per què tu vols ser la presidenta de toooots els catalans, oi? — Эдуард Видаль (@festuquet) 28 de abril de 2018

Anda Inés, dijiste que Sant Jordi estaba politizada y resulta que ahora vosotros politizais la feria de abril, un poco de caradura si que tenéis un poco, no?

— Carles Fortis🎗lI*Il (@cfortisa) 28 de abril de 2018