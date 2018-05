La locura totalitaria vuelve a Mauthausen: los independentistas 'manchan' el campo de concentración con lazos amarillos en su penúltimo esperpento

La sinrazón golpista y secesionista ha llegado hasta el campo de concentración de Mauthausen, en Austria.

El Comité de Defensa de la República en Viena ha llevado la sinrazón del dichoso lacito amarillo hasta allí, coincidiendo con la celebración de la liberación del otrora campo de concentración.

Según recogía el diario afín a la causa secesionista, El Nacional.cat, las agrupaciones organizadoras de este esperpento han querido mostrar así su rechazo al fascismo. Y qué mejor que llenar Mauthausen de lazos amarillos.

Este mezclar de churras con merinas no ha pasado desapercibido en Twitter y muchos tuiteros han arremetido contra los culpables por no respetar la memoria de los miles de represaliados por el nazismo que pasaron por ese campo.

Hoy ya no voy entrar más en twitter, porque si escribo lo que pienso ahora mismo (mi abuelo estuvo 4 años Mauthausen) me gano una querella.

PD: otra ex ICV. Que ganas de vomitar. https://t.co/Hf1nxSTUri