El Gobierno de España deja en ridículo al fanático Quim Torra

Como subrayan en 'Es Diario' tirando del amplio y sabio refranero español, la primera se la ha llevado en el rente el fanático Quim Torra.

El presidente catalán se ha visto obligado a aplazar la toma de posesión de sus consejeros, prevista para este miércoles 24 de mayo de 2018, tras la jugada del Gobierno de España de negarse a publicar el nombramiento de estos en el Diari Oficial.

Torra ha anunciado que ha pedido un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat:

"Para encontrar una vía de publicación del decreto de nombramiento". También ha pedido estudiar "las medidas legales que se pueden emprender contra el Gobierno español".

Pero por lo pronto, se anota su primera derrota.

Torra y el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantienen un pulso desde que el primero decidió situar en el nuevo Govern a cuatro exconsejeros cesados por el 155: Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig, algo que el Gobierno central rechaza por completo.

La toma de posesión de los nuevos consejeros no puede hacerse efectiva si antes no se publican sus nombres en el Diari Oficial y, con el 155 vigente, el control sobre el mismo lo tiene el Gobierno y no la Generalitat, como así era sin la autonomía intervenida.

Soraya Sáenz de Santamaría ya ha adelantado este miércoles que el Gobierno se mantiene en su idea de no publicar nada. Torra tiene pues, las manos atadas.

A la espera del informe que ha solicitado, la única solución posible parece ser que nombre consejeros que no estén en la cárcel ni huidos, y ERC está presionando en ese sentido.

La vicepresidenta ha reiterado que si Torra quiere volver a la "normalidad" en las instituciones, "sabe lo que tiene que hacer", que es "cumplir con el acuerdo del Senado" y "respetar los intereses de los catalanes", que "lo que necesitan es un Gobierno efectivo".