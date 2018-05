Políticos y espías marroquíes con el independentismo catalán

Las noticias difundidas por Periodista Digital sobre los vínculos de un espía marroquí con el independentismo catalán son sólo una parte de una peligrosa relación de algunos personajes marroquíes que, al parecer, actuarían en su propio beneficio, todo ello a pesar de que el régimen marroquí sigue mostrando su apoyo al gobierno español en la crisis catalana.

Informaciones recogidas por este periódico en Cataluña y Melilla muestran indicios preocupantes sobre las relaciones "profesionales" que personajes marroquíes tendrían con el independentismo catalán a través del abogado Gonzalo Boyé Tusset, condenado a 14 años de prisión por colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, y actualmente uno de los abogados del golpista Carles Puigdemont y de algunos de los ex-consejeros catalanes que por ahora se encuentran huidos de la justicia.

El primero de estos personajes es el espía marroquí Halifa Mohamed Chaib, que como se publicó el pasado mes de abril en este mismo medio, apoya el independentismo catalán (además del rifeño y saharaui) y entre otros asuntos, es mediador de la abogada de la esposa del agente marroquí Ziani, expulsado de España.

Otro de ellos, y mucho más importante, sería Ilyas El Omari, alto cargo marroquí próximo al Rey alauita, con negocios en el norte de Marruecos, Latinoamérica, Asia, y sur de España, que gestiona cientos de miles de euros para sus negocios a través de intermediarios y abogados.

El político y el espía colaboran desde hace años, de hecho Halifa se ha convertido en el hombre de confianza y traductor de Ilyas (que no habla castellano) a quien, además de organizarle su agenda de reuniones, le gestiona su abultada cartera con la que paga importantes sumas de dinero a, entre otros, Gonzalo Boyé. No es anecdótico, por otro lado, que se hayan "caído" negocios empresariales de gran envergadura porque el dinero de Ilyas no llegó a su destino, ¿Se habrá quedado ese dinero en los bolsillos de Halifa?

Pero esto no es todo, ya que otro individuo ligado estrechamente a Gonzalo Boyé es Mustafa Aberchán, líder del partido Coalición por Melilla (CpM) de esa ciudad. Precisamente el diario local Melilla Hoy publicaba una noticia el 8 de mayo en la que informaba que Aberchán había estado de gestiones en Madrid con un abogado, para que los corderos de Marruecos puedan pasar a Melilla con motivo de la fiesta de Aid el Kebir.

¿Por qué no menciona el citado diario que el abogado en cuestión es Gonzalo Boyé? ¿Será porque no es un abogado barato?, ¿Será que Aberchán quiere ocultar a sus votantes que emplea el dinero del partido en pagar grandes sumas de dinero a Boyé, en vez de preocuparse por otros problemas que sufre el colectivo musulmán melillense?

Quizá tampoco le interese a Aberchán dar a conocer su relación con Boyé, quien le fue recomendado por Halifa, y es lógico, ya que, por su cargo de diputado de la Asamblea de Melilla no quiera estar ligado públicamente con un espía marroquí y con independentistas catalanes. A nadie le pasa desapercibido que las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina y estas circunstancias no ayudan a conseguir votos.... Por otra parte, a estas alturas, tampoco nadie se cree que Aberchán haya contratado a Boyé únicamente para el tema de los corderos. A saber de qué otros sórdidos asuntos tratan en Madrid.

Las preguntas que nos hacemos es ¿a qué juegan estos personajes?, ¿hay alguien más detrás de todo esto?, ¿Marruecos no debería hacer algo?, o simplemente ¿se trata de una trama de intereses personales para obtener un beneficio económico por parte de estos individuos?