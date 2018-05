Albert Castillón crucifica a la alcaldesa de Canet de Mar por el esperpento golpista en la playa: "Ustedes plantaron la semilla"

En la playa de Canet de Mar apareció en la mañana de lunes 21 de mayo de 2018 un cementerio de cruces amarillas, un símbolo en favor de lo que los independentistas llaman presos políticos. Y a las pocas horas, otro gurpo de personas se plantó en dicha playa a quitar la performance independentista, lo que provocó enfrentamientos muy amargos entre vecinos de esta localidad catalana. Brutal agresión de un bestia 'indepe' a una mujer que retiraba cruces amarillas: "¡Son mías, hija de puta!"

La alcaldesa de este municipio de la Costa Brava, Blanca Arbell (ERC), compareció en 'Espejo Público' este 23 de mayo de 2018 defendiendo que esto apenas fue un episodio puntual y que no ha pasado nada. Eso sí, de paso, ha defendido a los independentistas que entendieron que la playa era el lugar idóneo para colocar un símbolo en favor de los presos políticos.

Solo fue un incidente, esto no pasa cada día en nuestro pueblo. El lunes amanecimos con una parte de la playa, que es muy extensa, en la que había una serie de cruces amarillas donde habían escrito palabras de valores... Pensamos que no pasaba nada. No molestaba a nadie. Hacia media tarde apareció un grupo de 20 personas con esteladas y con vestidos paramilitares y empezaron a arrancar las cruces. Con una actitud agresiva y provocativa empezaron a empujar y se lió. En la playa de Canet en aquel momento no había nadie de CDR, eran gente normal.