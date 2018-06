Repaso en toda regla de Carrizosa a los xenófobos y supremacistas Torra y Puigneró en una tensa sesión de control al gobierno catalán

Repaso en toda regla de Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, a los supremacistas y xenófobos Quim Torra y Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administraciones Públicas.

Puigneró no le fue a la zaga en su día al ahora presidente de la Generalitat con una colección de tuits ofensivos hacia los españoles y publicados en las redes sociales. Seguramente, entiende Carrizosa, ese 'aval' ha sido suficiente para ser nombrado consejero del gobierno autonómico.

Ha sudo una sesión de control al gobierno catalán tenso. El grupo parlamentario de Ciudadanos, principal partido de la oposición, tras unas elecciones que ganó, le ha pintado la cara a la consejera de Cultura Laura Borrás mostrándole desde sus puestos ejemplares de El Quijote.

C's evidenciaba así su malestar tras el lamentable episodio en el que se impidió un acto de Sociedad Civil Catalana (SCC) en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona para homenajear a Miguel de Cervantes. Aquello acabó a golpes tras la irrupción de los independentistas de la CDR.

La consejera, al darse cuenta de la estampa ha exclamado"¡Qué bonita esta imagen, no la había visto! Me gusta mucho ver a todos los diputados con libros de Cervantes, de Quijote, al que he estudiado y tengo devoción", ha replicado.

Luego fue el turno de Carrizosa, que ha puesto tibio a Puigneró y de paso, al presidente Quim Torra, por sus desprecios a la ley y su plante al jefe del Estado aunque su bolsillo se lo agradezca:

A nosotros nos preocupa que usted en su primera entrevista se vanagloriase del chiringuito informático que montaron Puigdemont y Junqueras para robar y utilizar ilegalmente los datos personales de todos los catalanes. Es seguramente eso lo que le ha hecho conseller, mientras que en otro país usted hubiera quedado inhabilitado. Es poner al lobo a cuidar de las ovejas. También habrán pesado sus tuits xenófobos y supremacistas, algo que comparte Torra. O por haber plantado al jefe del Estado en el Mobile. Ahora el señor Torra también lo hará con los Juegos Mediterráneos. Ustedes tienen en común que quieren dividirnos y empobrecernos.

"Mire, cuando usted crea que es un activista de un CDR y no de un gobierno abra su cuenta bancaria y mire el sueldazo que cobra por ser conseller, que es más que el de Pedro Sánchez, y eso se lo pagábamos todos los catalanes así que recapacite, no se salte las leyes y trabaje para todos los catalanes, que le pagan a usted el sueldo".