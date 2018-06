Tabarnia recuerda que la Generalitat subvenciona a más de 500 medios de comunicación

El martes 19 de junio 2018 tuvo lugar en el Hotel Vía Castellana, de Madrid, la presentación de la Asamblea Nacional de Tabarnia.

A la comida asistieron un centenar de personas que pudieron disfrutar de la presencia de dos destacados miembros del Gobierno de Tabarnia: Tomás Guash y Jaume Vives. Se esperaba la presencia del presidente en el exilio Albert Boadella. No pudo asistir por motivos de agenda. A la misma hora estaba inaugurando un carril exclusivo para prófugos de la justicia.

Sin embargo los asistentes pudieron disfrutar de unos vídeos grabados por Tomás Guash y el president Boadella. Entre los asistentes destacar a Javier Algarra, Ramón Pi, Carlos Cuesta, Luis Balcarce o Isabel Rosell Volart, ente otros.

Tomás Guasch ha explicado de forma irónica a lo que se tienen que enfrentar muchos catalanes día a día. “Esto es lo que vivimos cada día. Gente extraña, pero admirable. Pero la pela es muy importante”, ha afirmado.

“Me han pintado la casa y parte de mi familia no me ha llamado para saber cómo estamos, ni amigos. A esto ha llegado la cosa”, ha explicado con cierto sarcasmo. Y esta invasión de lo amarillo ha provocado situaciones curiosas.

“El Villarreal me regaló una camiseta [viste de amarillo] y la tengo guardada en el quinto cajón del armario, bien al fondo”, ha comentado entre risas. Y dejándolas atrás ha insistido: “Sed conscientes de hay que aguantar cosas extraordinarias“.

También de manera simpática han hecho alusión a una foto que ha corrido por las redes sociales en las que un grupo de personas vestidas de amarillo están plantadas en unas macetas. “Dedican el fin de semana a plantarse.

En Cataluña había pocos franquistas en la dictadura, pero catalanistas hay a patadas“, ha comentado Javier Cortada, vocal de la Asamblea Nacional de Tabarnia, que ha tomado la palabra. Pero además hay que enfrentarse a los medios de comunicación. “La Generalitat subvenciona a más de 500 medios de comunicación“, ha explicado. “La Asamblea Nacional de Tabarnia necesita dinero para poder combatir esa guerra de guerrillas”, ha afirmado.

Durante la comida los libros de la Asamblea Nacional de Tabarnia presentaron el trabajo realizado hasta el momento presente. Concienciaron a los asistentes sobre la necesidad de apoyar a esta organización que, con muy pocos medios, están luchando cada día para desenmascarar las mentiras del independentismo.

Es primordial, añadieron, que España no solo conozca lo que está pasando en Cataluña. Y no solo eso, no deben quedarse con los brazos cruzados. Se debe difundir la mentira, el sectarismo y decirles: Basta ya!

Porque, en el fondo, concluyeron, el discurso de Kennedy viene a colación en estos momentos. No penséis -dijeron- lo que puede hacer el gobierno por Cataluña, sino lo que vosotros podéis hacer por nosotros, por los que cada día sufrimos el racismo xenófobo de los independentistas. Por eso es imprescindible contactar con manolitabarnia@gmail.com

El acto terminó con un sorteo de libros y una bandera de Tabarnia. Actos como esté de la Asamblea Nacional de Tabarnia sirven para conocer una realidad, la catalana, que muchas veces queda en un segundo plano, por la distancia y por la desinformación que provocan los mismos independentistas. No los podemos dejar solos.