El fanático Torra aplaude el himno de España en los Juegos del Mediterráneo y es abucheado por decir gilipolleces

Hacia años que en Cataluña, no se abucheaba al presidente de la Generalitat. Solo el ex presidente socialista José Montilla, durante algún partido del FC Barcelona y la Selección Catalana, había tenido que escuchar los abucheos y los gritos de los presentes, que no le reconocían como presidente catalán por sus orígenes andaluces.

Este 22 de junio de 2018 , en Tarragona, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recibido un sonoro abucheo de las gradas del Nou Estadi cuando el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, le ha dado la bienvenida a la ciudad.

Quim Torra había amagado esta misma mañana con no acudir al acto y, cuando dio marcha atrás, confirmó su presencia al tiempo que se declaró "en guerra" con el rey de España. Sin embargo, Torra, en un acto reflejo, aplaudió el himno patrio.

Como ya sucedió en el Gran Premio de Catalunya de motociclismo, los signos independentistas hicieron acto de presencia al mismo nivel institucional que los símbolos nacionales. De hecho, más allá del lazo amarillo que Torra lucía en su solapa, justo antes de que por megafonía sonase el himno nacional, y mientras las autoridades ocupaban sus asientos, sonó Els Segadors.

Los tarraconenses están especialmente molestos con el fanático presidente catalán, ya que se consideran menospreciados por su decisión rectificada de no asistir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, por la presencia del jefe del estado, Felipe Vl.

La tardanza en confirmar su asistencia y su primera posición contraria a su presencia en este acto inaugural, han provocado que lejos de ser vitoreado como ha ocurrido en los últimos años con los presidentes independentistas por parte de los suyos, haya tenido que sufrir el rechazo de los asistentes.

Y es que en la ceremonia inaugural de los Juegos Mediterráneos de Tarragona se han cambiado las tornas.

Si normalmente era Felipe Vl y el presidente del Gobierno quienes recibían los abucheos de los catalanes que ocupaban las gradas, este viernes ha sido el presidente de la Generalitat, recibido con muchas banderas españolas, quién ha probado en sus propias carnes el escarnio que él mismo ha jaleado y promocionado contra Felipe Vl en los exteriores del recinto olímpico.

El propio Torra, antes de acudir a la ceremonia inaugural, ha preferido ir a saludar a los independentistas que se manifestaban contra el jefe del estado que ir a recibir a Felipe Vl, tal como manda el protocolo institucional, según recoge Joan Guirado en okdiario.

LOS JUEGOS DEL MEDITERRANEO

Los Juegos Mediterráneos son una competición a imagen y semejanza de los Juegos Olímpicos y que cuentan con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. El 15 de octubre de 2011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona como sede de los XVIII Juegos Mediterráneos.

Estos serán unos juegos de récord gracias a la alta participación de los deportistas inscritos. Se celebrarán del 22 de junio al 1 de julio y formarán parte 33 disciplinas deportivas, 3.622 deportistas de 26 nacionalidades distintas, 1.000 jueces y representantes internacionales, 1.000 periodistas, 3.500 voluntarios y más de 150.000 espectadores.

La selección española estará presente en Tarragona con una delegación plagada de grandes nombres. Con la nadadora Mireia Belmonte, catalana, como abanderada del equipo español -es la primera mujer abanderada de España en unos Juegos del Mediterráneo-, en el equipo también están nombres tan importantes como los de la helterófila Lidia Valentín o el del palista Marcus Cooper Waltz.