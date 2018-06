Hunden a 'Nada' Colau por ofrecer Barcelona para acoger a otros 1.000 inmigrantes a la deriva

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ofrecido este domingo 24 de junio de 2018 la capital catalana «como puerto seguro» para acoger al millar de emigrantes que, según Proactiva Open Arms, navegan a la deriva en el Mediterráneo. (Los más de 3.000 mendigos que la generosa 'Nada' Colau tiene abandonados a su suerte entre ratas).

La ONG española Proactiva Open Arms ha denunciado que las autoridades italianas han dado orden de no intervenir en los rescates de un millar inmigrantes que navegan a la deriva en el Mediterráneo porque se va a encargar la Guardia Costera de Libia.

ha denunciado la alcaldesa de Barcelona en su cuenta de Twitter. (El discurso de Javier Nart en la Eurocámara que deja tiritando a Sánchez por cuenta del 'Aquarius').

Colau ha hecho una apelación directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, para que «ayuden a Open Arms a salvar vidas» y concluye: «Barcelona se ofrece como puerto seguro».



Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha hecho lo propio subiendp el cupo hasta las 1.800 personas.

Volem Acollir. No podem tenir mil persones a la deriva al Mediterrani. A Catalunya estem preparats per rebre com a mínim 1.800 refugiats. Obrim les portes davant d'aquest drama humanitari i demanem que Europa no miri cap a una altra banda.#VolemAcollir https://t.co/dkRXhMnoka