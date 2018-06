En el ilegal paripé del 1-O Puigdemont malversó un millón, Junqueras 1,8 millones y Romeva 446.000 €

La Guardia Civil ya ha comenzado a poner nombres y apellidos al dinero público utilizado ilegalmente por el Govern de Carles Puigdemont para organizar el referéndum de independencia del 1-O.

Según este recuento provisional, pues las pesquisas aún no han concluido, el prófugo Puigdemont malversó cerca de un millón de euros, el encarcelado ex vicepresidente Oriol Junqueras 1,8 millones, el también enchironado ex conseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva 446.000 y la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa al menos 238.000 euros. En total, más de 3,3 millones de euros.

Todo ello, a pesar de que el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro declaró ante el juez que no tenía constancia de que se hubiera gastado ni un euro público en la organización del referéndum ilegal, según recoge M.A. Ruiz Coll en okdiario.

Bajo la responsabilidad directa del ex presidente Puigdemont recaen todos los gastos de publicidad del referéndum y las aplicaciones informáticas encargadas por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para efectuar el recuento de votos del 1-O. Este apartado suma cerca de un millón de euros.

VÍDEO DESTACADO: TV3 emitirá en ‘prime time’ un documental de Roures que glorifica el 1-O