Pedro Sánchez hace de tripas corazón y 'rechaza' el referéndum pactado que pide Torra

Le ha dolido más a Pedro Sánchez que si le hubieran sacado una muela, pero lo ha dicho. El presidente del Gobierno ha rechazado este 28 de junio de 2018 el referéndum pactado que pide el sectario presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El líder socialista, acogotado por los periodistas, ha asegurado que mantendrá la posición que el Ejecutivo ha tenido siempre al respecto.

Esas han sido sus declaraciones a la prensa durante la reunión previa al Consejo Europeo organizada por los socialistas europeos.

Sánchez se ha referido a las palabras de Torra en Washington y a las declaraciones del ex ministro y embajador Pedro Morenés.

"No las he escuchado, pero lo que sí puedo asegurar es que presos políticos en España no hay. Lo he dicho en muchas ocasiones, no solo hoy. No hemos variado nuestra posición. Lo que hay es una crisis política que tenemos que resolver desde la política".