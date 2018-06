El discurso más condenable en TV3 de la rabiosa alcaldesa que anima a dar golpes al Rey

Los desmanes de la iracunda Marta Madrenas, que gobierna gracias al apoyo del PSC, son hartos conocidos. Amén de no poder ver al Ejército ni en pintura, -véase su venganza por un arma dibujada en el enlace bajo estas líneas-, su cambio de nomenclatura en la Plaza de la Constitución de la ciudad donde ejerce de alcaldesa y sus repetidos desprecios a la Casa Real, como declarar su Consistorio en un pleno persona non grata en la ciudad al monarca hace unos meses, suma ahora otra muesca a su arma política separtista con munición republicana del PDeCAT: un despreciable discurso en contra del rey Felipe VI en la descontrolada TV3. (La infame venganza de una desatada alcaldesa de Gerona contra el Ejército ¡por un arma dibujada!).

Lo hace poniendo la guinda a una entrevista en 'Vilaweb', despachándose a gusto este jueves 28 de junio de 2018 en su cadena amiga, con unas incendiarias declaraciones en contra del Rey de España, con motivo de su visita junto a la reina Letizia para asistir a la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi). (Repugnante desafío en Gerona: cambian el nombre de la Plaza de la Constitución por Plaza del 1-O).

Precisamente esta ceremonia ha tenido que celebrarse en el Espai Mas Marroch-Centre d'Esdeveniments del Celler en Vilablareix, propiedad de los hermanos Roca, situado para más coña en medio de campos de cultivos, ya que la fanática separatista ha cambiado de sede por el veto del Ayuntamiento de la capital gerundense, logrando además que no asistiera ningún miembro del Govern. (El asqueroso desprecio de la alcaldesa 'indepe' de Gerona a la Princesa Leonor).

El Consistorio alegó que el equipamiento del Auditorio donde iba a tener lugar el evento, se encuentra en obras, a pesar de haber sido estrenado hace poco más de ocho años.

En su alocución en el programa de 'Els Matins', le ha servido de excusa el discurso del 3 de octubre de 2017, afrmando que en el mismo "obvió a los miles de centenares de catalanes damnificados, olvidando su obligación y su papel de hacer de arbitraje de Cataluña", y calificándolas de "minorías".

Ha alentado de paso a los Comités de Defensa de la República (CDR) que habían realizado llamamientos de protesta por la presencia de los monarcas con el lema 'La revuelta de los elefantes', quienes protagonizaron al final algunos altercados saltándose algún que otro control policial y quemando fotos del Rey entre histéricos gritos:

🔴 Aquí tota la informació necessària per les mobilitzacions organitzades a les comarques gironines perquè #NoTenimRei!



👉 Convocatòries 28 i 29 de juny + punts trobada

👉 Com actuarem + recomanacions

👉 Consells antirepressius

👉 Màscara #RevoltaDelsElefants



Us esperem! 🔥👑 pic.twitter.com/bxfKe68lNW — CDR Girona (@CDRGironaSalt) 27 de junio de 2018

Aunque, eso sí, se excusó por no poder ir a repartir mamporros:

"Por la tarde tengo que ir, porque me he comprometido, a la inauguración de la Plaza 1 de Octubre en Caldas de Malavella (Gerona), que precisamente lo han querido hacer coincidir con esta visita. Pero si hubiera podido y me hubiera ligado la agenda yo hubiera ido porque la apoyo. No sólo estoy de acuerdo sino que hubiera ido".

En su entrevista en 'Vilaweb', la alcaldesa separatista había dicho que

"Yo propondré, y creo que no tendré ningún problema en que se acuerde, que no se cedan equipamientos públicos a la Casa Real",

y en un acto de generosidad mal entendida no ha descartado su cambio de postura en caso de que el monarca "rectifique y haga el trabajo que debe hacer", acusando a la Fundación Princesa de Gerona de ser "una estrategia de marketing monárquico" en la provincia gerundense:

"Esta fundación pretendía acercar la monarquía a la ciudadanía, que es claramente republicana; y al revés, que la ciudadanía pudiera acercarse más a la institución. Todo esto siempre ha sido una estrategia de marketing monárquico. En definitiva, no había arraigo. Tenía un punto artificial".

El brutal varapalo de Arrimadas a la violenta alcaldesa de Gerona