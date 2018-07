Junqueras se viene arriba en su nueva celda y cae aún más bajo animando a que haya follón

El líder de ERC, Oriol Junqueras, está que se sale de contento en su nueva cela. Ha afirmado que desde Lledoners escucha "con más claridad" a los independentistas que le han mostrado su apoyo a él y al resto de presos soberanistas trasladados a dos cárceles catalanas. (La sarta de hostias al fiel del CDR por el endiablado culto a los golpistas en su nueva cárcel catalana).

Junqueras:



“Malgrat el gruix dels murs, ara us escolto amb més claredat. Sou imparables! No us rendiu perquè nosaltres no ho farem mai!”