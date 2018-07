Inés Arrimadas: "Torra parece más el secretario de Puigdemont que el president"

La líder de Ciudadanos en Cataluña comentado este 28 de julio de 2018 que el president, el fanático Quim Torra, “parece más el secretario del señor Carles Puigdemont que el presidente de la Generalitat”.

Ha asegurado Arrimadas que “el futuro de Cataluña no puede estar en manos de un fugado de la Justicia que vaga por el mundo”.

El expresidente Puigdemont ha comparecido este sábado en Bruselas (Bélgica) junto a Torra, así como con el resto de exconsellers huidos de la Justicia española y algunos nuevos consellers de la Generalitat, como Laura Borràs, Jordi Puigneró y Maria Àngels Chacón.

En declaraciones a los medios en una carpa informativa de Ciudadanos situada en la plaza España de Barcelona, Arrimadas ha considerado que “Puigdemont es el peor pasado de la política catalana”.

“El futuro lo tendremos que construir entre los que no hemos huido, no hemos fracturado a la sociedad y no hemos dejado tirados a nuestros compañeros huyendo por la puerta de atrás”.