La cabo perseguida por Puigdemont recauda fondos y hunde a los Mossos independentistas

Un despiste de la madre de la cabo de los Mossos d' Esquadra, Inma Alcolea, cambiaba la vida de esta agente de la policía catalana. Su progenitora publicaba en el perfil de Facebook de la agente, creyendo que se trataba del suyo propio, críticas al entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a raíz de ahí comenzaba una persecución interna en los Mossos que se ha saldado con expedientes y la pérdida de miles de euros y la plaza en propiedad tras ser suspendida de empleo y sueldo.

Pero Alcolea, harta de la persecución independentista y del acoso hacia ella y su familia en la vida real y en las redes sociales, es toda una luchadora y ha lanzado un contrataque que puede arruinar judicialmente todo el entramado interno independentista en los Mossos d' Esquadra.

Así, ha abierto una cuenta de crowdfunding para querellarse contra los dirigentes de los Mossos per la Independència. Puede donar pinchando aquí.

En su petición lo explica de manera clara:

Soy una Cabo del cuerpo de mozos de escuadra y necesito vuestro apoyo para presentar una querella criminal contra los portavoces de mozos x la independencia, Donaire y Alsina x continuamente ser objeto de sus calumnias , injurias y provocar en sus seguidores odio hacia mi persona, levantando falsos testimonios sobre mí o sobre mi expediente administrativo en las redes q ellos administran y en las personales del primero. Tengo también pendiente un juicio por una demanda q interpongo al Diario de Gerona x colgar en su diario y sin mi permiso la fotografía de mi hijo menor de edad, junto a la noticia de mi expediente disciplinario, vulnerando la ley de protección de la imagen del menor. Así mismo, he demandado a esta administración de la Generalidad (q ilegalmente ha intentado la secesión de España) y tengo varios contenciosos contra ella por una sanción disciplinaria junto a tres medidas cautelares aplicadas en de enero 2017 a marzo 2018 que me tienen inmersa en un expediente,(lo caducan y lo vuelven a iniciar) y dos traslados de lugar de trabajo impuestos de manera injusta y desproporcionada a 140 km y a 120 km el segundo.

Cuenta además que:

"El primer juicio de medidas cautelares se lo he ganado a la Administración pero, mientras la juez me da 300 euros de costas, solo la procuradora me cuesta 338 euros, sin contar lo ya gastado en procedimientos administrativos.Ademas la Generalidad siempre recurre si pierde, y ellos lo hacen gratis. Gracias a un sindicato de mozos de escuadra, el SAP/UGT q, no solo no me ayudó en nada, después de 21 años pagándole, sino q me perjudicó gravemente, con una asesoría jurídica nefasta y solicitando sin mi permiso a esta Administración , después de la suspensión cautelar de mi sueldo, un traslado coactivo en mi lugar de trabajo a 140 km de mi domicilio, Actualmente tengo un presupuesto de 16.000 euros para sufragar a mis abogados en todos estos procesos. Os pediría ayuda para poder obtener una condena contra esos mozos independentistas, q representan a muchos otros, q silenciosos x las redes sociales piden la secesión de España y q no merecerian pertenecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

Y concluye su petición:

"También para q se condene a un diario, al q sufragan mis impuestos, gracias a la Generalidad de cataluña q mantiene a los medios públicos separatistas,y q incumple leyes tan graves y básicas como la protección de la imagen de los menores. También luchar contra los agravios de una administración q ha intentado hundirme a nivel personal, profesional y económico pero q no lo va a conseguir".



De momento la cosa marcha bien porque en tan solo tres días ya ha recaudado más de 6.000 euros. Malas noticias para los golpistas.