Juan Carlos Girauta: "Siento asco sobre asco viendo a la consellera Borràs agradecer la sensibilidad del terrorista Otegi"

Juan Carlos Girauta carga este 16 de agosto de 2018 contra la consellera de Cultura catalana, Laura Borràs, después de que ésta haya agradecido a Arnaldo Otegi un mensaje en su cuenta de Twitter.

A través de su cuenta en la red social, el portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Congreso de los Diputados afea a Borràs su mensaje al terrorista y ahora coordinador general de EH Bildu.

Ahora mismo no sé si me repugna más el terrorista que se las da de sensible o la consejera de Cultura que le da las gracias al terrorista. Asco sobre asco. https://t.co/j5I1l3jM0H