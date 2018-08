Este empresario desafía a los separatistas: quita lazos mientras le acosan e insultan

Un empresario de Vendrell eliminó este viernes los lazos amarillos colocados en un puente de la localidad por los independentistas radicales, quienes no dudaron en increparle y tratar de sujetarle durante todo el tiempo que duró la retirada de los símbolos independentistas.

El hombre, que se enfrentó solo a varios independentistas en esta localidad de la provincia de Tarragona, no dudó en afirmar que con su actitud están destrozando la vida de muchos ciudadanos catalanes, entre ellos los más de 30 trabajadores que dijo tener a su cargo.

Los radicales, que no dudaron en grabarle y compartir el vídeo en las redes sociales para señalarle públicamente, le insultaron e increparon durante varios minutos, llamándole “fascista” e “hijo de puta” entre otras cosas.

Además, le acusaron de estar poniendo en peligro la vida de los conductores que circulaban en sus vehículos por una autopista que transcurre bajo el puente, obviando que eran precisamente ellos quienes llenaban de elementos peligrosos el viaducto.

“Yo respeto lo que es de todos y por eso no coloco nada”, les explica en la grabación este ciudadanos a los independentistas que le acosan, afeándoles que llenen de símbolos con los que él no está de acuerdo una infraestructura que se financia con el dinero de todos los españoles y no solo de los catalanes independentistas.