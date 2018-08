Este señor mayor se enfrenta con dos pelotas a una banda de independentistas que le acosan e insultan

Los independentistas obtienen en ocasiones la respuesta de los ciudadanos a los que tratan de acosar. Es el caso de este señor mayor que se ve rodeado al ir a retirar su coche y al que un individuo intenta provocar acosándole con insultos hasta la puerta del vehículo mientras un segundo le graba.

Con lo que no cuentan los dos ‘valientes’ es con que el hombre, harto de ser hostigado, se revuelve tras ser insultado “¿Fill de puta m´has dit?” (“¿Hijo de puta me has dicho?”) le hace frente puños en guardia y propinando una patada que roza al provocador.

La escena se desarrolla en un municipio de la Cataluña interior, en el acceso a la puerta de entrada de un garaje.

Con su coche estacionado en el vado, dos mujeres discuten con el anciano. Detrás, una decena de personas presencian la bronca con varios separatistas muy atentos.

La mujer de amarillo se ríe, mientras la otra intenta calmarle diciéndole que se vaya y otro independentista le graba con el móvil, según recoge Nacho Doral en okdiario.

El hombre, cada vez más nervioso, decide irse pero uno de los sujetos, un joven de unos 30 años le persigue hasta que abre la puerta. En ese momento insulta al anciano, que se revuelve y casi llega a las manos con el independentista.

Le provocan mientras le graban

Hostigado e insultado, el hombre incluso lanza un puntapié al acosador mientras le pregunta “¿Me has llamado hijo de puta”?.

La patada apenas roza al joven pero sirve a una de las independentistas para acercarse al constitucionalista español y gritarle “¡No pegues!” mientras otro individuo con pantalones cortos y chancletas graba lo que está ocurriendo en su teléfono móvil.

Finalmente, rodeado, y al tiempo que escucha frases como “¡Vergüenza te tenía que dar!” el señor mayor opta por meterse en el coche, lo arranca y se va, no sin antes lanzar el último insulto ante la cámara del individuo que no ha dejado de grabarle: “¡Hijo de puta!”.

Sus vecinos le abuchean.