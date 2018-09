Chulerías: Este jefe de los Mossos se niega a saludar a la bandera de España

El independentismo está cargado de xenofobia o fanatismo y aprovecha cada oportunidad para hacer visible su desprecio hacia España y los símbolos constitucionales (Así amenazan de muerte al dueño español de un restaurante por quitar lazos golpistas de su local).

No sólo entre los exaltados que ponen lazos amarillos o persiguen a los 'españoles', sino también desde los Mossos d´Esquadra, copados por mandos separatistas. Es el caso del Jefe de los Mossos en Viella (Lérida) (Los separatistas rellenan ahora con cacas de perro sus lazos amarillos: "Rivera, quita éstos").

Con ocasión de un acto de la Compañía de Esquiadores Escaladores y en la que esta unidad del Ejército de Tierra homenajeaba a sus antiguos miembros fallecidos, el responsable de la policía catalana no muestra el mínimo respeto institucional y se niega a saludar el paso de la bandera de España.

Una “falta de cortesía y de respeto hacia los muertos” según algunos de los presentes, para los que no pasó desapercibido el gesto del oficial, según recoge Nacho Doral en okdiario

Se trata del Jefe de la Oficina de Denuncias del Area Básica Policial (ABP) de Viella, una comisaría controlada por los independentistas, algunos de cuyos agentes fueron fotografiados emocionados durante el referéndum ilegal del 1-O mientras se escuchaban gritos en favor de la República y la independencia de Cataluña.

Se da la circunstancia de Viella y Mijaran, capital del leridano Val d’Aran (como se denomina en el idioma aranés y que no acepta la imposición lingüística de los independentistas), no sigue mayoritariamente la ideología de su jefe de policía. Algunos vecinos han hecho llegar a OKDIARIO su malestar “porque no se debe mezclar la política con un acto en el que se recuerda a los muertos”.

Y una prueba de ello es que su alcalde, Juan Antonio Serrano, se ha negado a colaborar con el seperatismo en varias ocasiones. La más destacada, cuando rechazó ceder locales municipales para la consulta separatista en una carta dirigida al expresidente de la Generalitat y prófugo, Carles Puigdemont.

Las muestras de desprecio por los símbolos constitucionales se han convertido en algo habitual en las comisarías de los Mossos, llegando al caso de escupir a la enseña nacional como en las instalaciones de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde sus mandos además insultan a aquellos que critican ese lamentable comportamiento.

