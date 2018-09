Asquerosa campaña independentista de acoso a los policías enviados a Cataluña: “¡Ratas, ya vais finos de coca!”

La Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha denunciado esta viernes una nueva y brutal campaña de acoso del independentismo a los agentes destacados, y todos aquellos que pudieran hacerlo en Cataluña con motivo de las acciones violentas anunciadas durante las fechas significativas para el independentismo como la Diada y la celebración del aniversario del referéndum ilegal del 1-O, según recoge Cristina Seguí en okdiario.

La ASP ha reunido un arsenal de tuits en los que los adeptos a Torra y a Puigdemont, incitan al linchamiento policial, pudiendo incurrir, por tanto, en la tipología de delito de odio ideológico recogido en el artículo 510 del Código Penal : “Fascistas, ratas, tarados, inútiles, chusma, cabrones, franquistas, corruptos, nazis. Bendito el día en que no quede ni uno sólo de vosotros. Fuera de la República. Sois una vergüenza”

La ASP ha reunido esta información con motivo de la elaboración de un informe para el Consejo de la Policía denominado «Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI», para el cual lanzaron la siguiente pregunta a través de una campaña en las redes sociales: “¿Crees que la Policía Nacional debe recuperar las Seguridad Ciudadana en Cataluña y las provincias vascas? ”.

El tuit ha generado 76.763 votos y 2.661 comentarios violentos que atentan contra la dignidad, el honor, y la credibilidad de la Policía Nacional, y que avalan cómo ha germinado el odio en Cataluña hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los últimos años.

Uno de los altos mandos policiales de los 600 antidisturbios destacados desde esta semana en Cataluña hasta noviembre, describe de forma clara la intención de los separatistas: “La intención del movimiento independentista, sobre todo durante la noche del 2 y 3 de octubre, fue provocar la acción descontrolada de algún policía nacional o algún guardia civil para legitimar la respuesta armada de los Mossos d’Esquadra con el fin de mostrar un escenario ante la comunidad internacional en el que la ‘policía española’ atacara a la población. Volverán a hacerlo y lo veremos en los sucesivos meses y días”.

Siguiendo a Forn

Esta fue, precisamente, la maniobra de confrontación anunciada públicamente por el propio Quim Forn, ex Consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, ahora en prisión bajo la imputación de los delitos de sedición, malversación y rebelión. Justo una semana antes del referéndum ilegal del 1-O: “Los policías que vienen lo hacen para alterar el orden democrático. Quieren que se produzcan movilizaciones tumultuosas y que no sean pacíficas. Lo están buscando. Si el Estado español da marcha atrás, no habrá un choque entre policías”.

Los sindicatos policiales muestran su preocupación porque, tan sólo un día después de que Torra reafirmara su intención ofensiva contra España en el Teatro Nacional de Cataluña, Grande Marlaska ha comunicado que ve razonable la solicitud de 1500 plazas más de Mossos d’Esquadra por parte del presidente de la Generalidad Catalana y que, “Por tanto, estudia colmar esta expectativa”

Cabe recordar que, durante estos meses, sólo el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha desmontado una de las mentiras del independentismo que intentó legitimar el discurso ante la comunidad internacional de que las FCSE actuaron de forma desproporcional, ya que han sido archivadas 43 denuncias contra la Policía y la Guardia Civil porque “No se ve ninguna agresión innecesaria. El uso de la fuerza es legítimo con proporcionalidad”

Fuentes próximas a la Policía aseguran a OKDIARIO que, “a pesar de todo, durante estos meses, tenemos la difícil tarea de animar a nuestros hombres y mujeres que, deberán ser conscientes de que las denuncias hacia ellos serán un hecho con el fin de justificar la estrategia de violencia separatista. Y que habrán de actuar con escasa seguridad jurídica”

