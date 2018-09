Las redes se descojonan de esta panda de 'indepes' que se han puesto lazos en la cabeza

Algunos no son más tontos porque no entrenan. En lo que no tienen rival estos independentistas catalanes es en fanatismo, xenofobia, sectarismo y gilipollez.

Una imagen publicada este 7 de septiembre de 2018 en Twitter ha generado un alúd de reacciones en esta red social.Y casi todas, festivas, porque el asunto es para partirse la caja de risa.

Los interfectos no son chavales en una tarde de juerga, ni dan la impresion -a primera vista- de ir borrachos o afectados por alguna sustancia estupefaciente. Tampoco, por lo que se vislumbra, parecen ser parte d euna despedida de soltero. Son paisanos ya talluditos, con canas y inta de tener familias normales.

En la escena subida a las redes sociales, aparece una panda de independentistas caminando por la calle con lazos amarillos en la cabeza sujetados con una diadema.

La fotografía fue realizada en Barcelona, en la confluencia entre la avenida Diagonal y Passeig de Gràcia, según reseña Cronicaglobal.

La imagen, difundida por el colectivo Brigada 155, va acompañada del siguiente texto:

Pero esto que es??? Cómo podemos definirlos??? No me salen las palabras......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wvQBGkt5Hm — Brigada 155 (@Brigada155) 7 de septiembre de 2018

Tras su publicación, cientos de usuarios se han burlado de la nueva acción de este grupo de independentistas, del que se desconoce su identidad y el motivo de su acción.

Todo indica que se trata de una nueva forma de reivindicar la libertad de los políticos presos, por el color amarillo de los lazos.

En total, se han generado más de 600 comentarios, la mayoría de burla por la acción de este grupo de independentistas que caminaban por las calles de Barcelona con este atuendo.

