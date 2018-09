Jose Rosiñol, presidente de Societat Civil Catalana, revela que la ANC intentó chantajearle

Menudo ganado el que pasta por los prados independentitas de Cataluña (El xenófobo Torra llama a los independentistas catalanes a "resistir" y promete hacer efectiva la república).

Igual que Ciudadanos y que el PP, Societat Civil Catalana ha decidido permanecer al margen de los actos organizados por el Gobierno de Quim Torra con motivo de la Diada de este año, convertidos en un memorial en recuerdo de los políticos presos y de los huidos (Ussía destroza al Gobierno de Sánchez por plegarse a Torra: "Le han puesto el culo a su disposición y gozo" ).

Lo contó este 10 de septiembre de 2018 en La Brújula de Onda Cero su presidente, José Rosiñol, lamentándose de que este 11 de septiembre sea un nuevo escenario de la "fractura social" de los catalanes.

SCC, afirmó Rosiñol, está trabajando para que todos los actores catalanes contribuyan a rebajar la tensión. En ese sentido, les contó a Juan Ramón Lucas y a sus contertulios, Antonio Martín Beaumont, Anabel Díez y Jesús Maraña, que hace un par de semanas envió sendas cartas a la ANC y Òmnium Cultural solicitando una reunión.

En la misiva, Rosiñol les hablaba de la necesidad de recuperar un marco de "convivencia" para todos los catalanes, independentistas y no.

Los responsables de Òmnium ni siquiera contestaron. Los de la Asamblea Nacional Catalana le respondieron que solo se sentarían a hablar si antes Rosiñol pedía públicamente la liberación inmediata de Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, en prisión preventiva.

Un intento de chantaje que Rosiñol no aceptó: "Me pareció algo totalmente extemporáneo, yo no pienso hacer espectáculo con el sufrimiento de nadie", lamentó el presidente de SCC.