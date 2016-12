El acuerdo entre C,s y PP está en peligro

La negociación del techo de gasto y las cuentas de Estado para el próximo año. La subida del salario mínimo. La reforma de la Ley del Sector Eléctrico para frenar los cortes de suministro en los hogares más vulnerables. Y en puertas: un decreto para facilitar el cumplimiento la sentencia europea sobre las cláusulas suelo de las hipotecas.

El bipartidismo ha decidido abrazarse ante la amenaza de la nueva política pero ese abrazo puede provocar la primera bronca del matrimonio de conveniencia que forman el PP y Ciudadanos, el pacto que facilitó la investidura de Mariano Rajoy, según recoge ESDiario hoy 24 de diciembre de 2016.

Fuentes populares y de la formación naranja consultadas por ESdiario coinciden en un análisis: ambos partidos no se fían y entre Mariano Rajoy y Albert Rivera no existe química alguna. "La brecha generacional influye, claro", afirma un diputado popular que, no obstante, va más allá. "Que un advenedizo de la política llegue aquí y pretenda apropiarse de la bandera de Adolfo Suárez es algo que al presidente, como poco, le irrita", sentencia.