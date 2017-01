Las redes se dividen a favor y en contra de Álex Crivillé por defender la evasión fiscal de los deportistas

¡La que ha liado Alex Crivillé! División de opiniones con el ex campeón del mundo de 500cc por afirmar lo siguiente:

El deportista español que no tributa fuera de España es un burro

Crivillé, que alcanzó el cetro mundial de la entonces categoría reina en el año 1999, aseguró en el programa 'El suplement' de Cataluña Radio que la fiscalidad es muy alta en España, "por eso los deportistas de élite se van todos a vivir fuera".

Y el que no lo hace es burro, así de claro: burro

Ojalá aquí se cambiasen las leyes y pudiese pasarse tus ingresos por la empresa y que el Estado no se quedase un 50%.

Evidentemente, las reacciones no han tardado en llegar. En el termómetro social que son las redes sociales, Twitter se ha dividido a favor y en contra del piloto. Muchos consideran que ha derrapado muchísimo y le han llamado de todo:

Les homenajeamos,ponemos como "ejemplo" y permitimos q nos representen...lástima el respeto no sea mutuo. https://t.co/kmvIYy35wp

Àlex Crivillé ve "lógico" tributar en Mónaco o Suiza: "y el que no lo hace es un burro". Cuando enferme, que vaya al médico a Montecarlo. pic.twitter.com/vNyoA533g1

Hacía tiempo que no sentía tanta vergüenza ajena. Álex Crivillé pasando de contribuir como hacemos todos y luego vais a animarle.👏👏

Hola, me llamo Alex Crivillé, soy fiel, muy sincero, me molan las amotos y los quitamiedos. Mi afición favorita es no tributar en España.