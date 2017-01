María Dolores Cospedal: "En nombre del Estado Español os pido perdón"

María Dolores de Cospedal ha comparecido este lunes 16 de enero de 2017 ante la comisión de Defensa del Congreso para explicar el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 y lo ha hecho con grandeza.

"Voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración en el caso, porque "esta no acaba en la garantía de los valores y principios democráticos, sino que empieza con ellos".

Ha señalado que esa responsabilidad, traducida en el pago de indemnizaciones, ya ha sido satisfecha, pero ha querido ir más allá, hasta el corazón de los afectados.

En su intervención inicial, María Dolores de Cospedal había evitado pedir perdón por lo ocurrido a los familiares de las víctimas. Tras las intervenciones de los portavoces de los diferentes partidos políticos, que le afearon la circunstancia y le exigieron que, en nombre del Estado, pidiera disculpas, la ministra comenzó su turno de respuesta con estas palabras:

"Entre mis defectos no está la soberbia, por lo que no tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado. Lo reitero y lo hago de corazón".

La ministra ha añadido que "tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles" y "pedir un justo reconocimiento para ellos y sus familias".

Ha insistido en que es preceptivo honrar a las víctimas y ha explicado que asumir el dictamen del Consejo de Estado puede ser una "satisfacción moral" para las familias de las víctimas y un "elemento de sanación" para su dolor.

La asunción por parte del ministerio del dictamen del Consejo de Estado precipitó el relevo de Federico Trillo, ministro en el momento en el que se produjo la tragedia que acabó con la vida de 62 militares, como embajador en Londres.

El texto del órgano consultivo señala directamente a la responsabilidad de Trillo, que abandonó su puesto diplomático la pasas semana sin hacer una sola referencia a los fallecidos o a sus familias. María Dolores de Cospedal, durante su intervención, tampoco ha mencionado a Trillo.

Cospedal ha abierto su comparecencia haciendo un repaso detallado del curso legal que el proceso sobre el Yak-42 ha tenido en los tribunales y señalando que el ministerio "asume las conclusiones del dictamen aunque este difiere de lo que los tribunales han señalado como cosa juzgada".

La ministra ha señalado que, tras el dictamen, corresponde publicar una "resolución que ponga fin al procedimiento administrativo que lo motivó y comenzó hace, ciertamente, mucho tiempo. Esa es la responsabilidad que me corresponde a mí como ministra de Defensa".

"Aunque no les voy a adelantar el contenido de esa resolución, que los afectados conocerán con anterioridad, pues me he comprometido con ellos a informarles de todo lo que tenga que ver con el procedimiento, si les puedo avanzar el sentido de la misma. Siguiendo las conclusiones del dictamen, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración porque esta no acaba en la garantía de los valores y principios democráticos, sino que empieza con ellos".