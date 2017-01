El CNI compró el silencio de Bárbara Rey, amante del Rey Juan Carlos I, con fondos reservados

El CNI (Centro Nacional de Inteligencia) compró el silencio de Bárbara Rey con fondos reservados en Luxemburgo.



Según publica Manuel Cerdán en 'OKDiario', espías del CNI depositaron entre los años 1996 y 1997 cantidades millonarias para la actriz a cambio de que no descubriera las relaciones que mantenía, desde el inicio de la Transición, con el Rey Juan Carlos.



Según la información, los agentes abrieron una cuenta bancaria el 25 de septiembre de 1996 en la que transfirieron una cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000) euros.



Bárbara Rey ha negado este extremo, declarando a 'OKDiario' lo siguiente: "Si alguien la abrió y la usó sabrá qué hizo con el dinero. Nunca he estado en Luxemburgo en ese banco. Yo no sé nada ni quiero meterme en líos. Ya me han hecho demasiado daño".



Sin embargo, Bárbara Rey sí ha reconocido a dicho digital que, en aquellas fechas, mantuvo una reunión con un agente del CESID que le propuso su silencio y seguridad a cambio de dinero.

