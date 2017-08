El embajador Chencho Arias sacude una 'tunda' al periodista Hilario Pino

Tiene Inocencio Arias, 'Chencho' para los periodistas que han compartido campo de batalla con el veterano diplomático durante más de cuatro décadas, un talante educado, cortes y reposado.

Pero bajo ese 'savoir faire', estimulado por la convicción de estar ya por encima del bien y el mal y no deberle nada a nadie, alimenta Chencho un verbo agudo, convicciones muy firmes y un puntito de mala leche.

Eso último, lo han probado en carne propia el presentador de 'Más vale tarde' de La Sexta y sus acólitos, que invitaron a Inocencio Arias al programa.

Lo conexión iba a ser una entrevista pero, tras el desbarre de Hilario Pino, se convirtió en un toma y daca con el invitado en el que este puso al presentador en su sitio y en vivo y en directo.

Como telón de fondo, la polémica en torno al ministro de Asuntos Exteriores y sus recientes vacaciones.

La oposición, que intenta pillar donde sea e igual califica de 'esquiroles' a los guardias civiles del Aeropuerto del Prat que arrulla a los verdugos chavistas en Venezuela, ha puesto el grito en el cielo tras saberse que Alfonso Dastis se alojó con su familia en la embajada de España en Ecuador, invitado por su amigo Carlos Abella y de Arístegui.

Fue durante su escala en Quito, camino a las islas Galápagos. El embajador Carlos Abella también prestó al ministro un coche oficial para moverse por la ciudad.

El Ministerio asegura que Dastis pagó sus gastos y ni siquiera llevó escoltas, pero el PSOE está empeñado en presentar una batería de preguntas al respecto en el Senado porque lo considera "muy grave".

El caso es que en los listos de 'Más vale tarde', convencidos de que el asunto les daría carnaza y sin prever que el tiro les iba a salir por la culata, conectaron con Inocencio 'Chencho' Arias, quien entre otras muchas cosas fue embajador de España en Naciones Unidas, para hablar del asunto.

Chencho, que no se muerde nunca la lengua y pasa olímpicamente de los profetas de los 'políticamente correcto', defendió el derecho del ministro a aceptar la invitación de un amigo a su casa. Y lo hizo con energía y tales argumentos, que la entrevista acabó convirtiéndose en un fuego cruzado entre Hilario Pino y él.

"Yo cuando era embajador de España en la ONU invité a bastantes personas. Ministros, no ministros, artistas, escritores, cineastas... estaban en mi casa cuatro o cinco días. Los gastos corrían de mi cuenta. De vez en cuando les prestaba el coche, no con mucha frecuencia. El embajador tiene derecho a tener invitados porque el embajador vive en la embajada".

Hilario Pino que estaba en plató con un guión diferente y seguro de que aquello -al estilo LaSexta- iba a ser una paliza al PP, intentó rebatir al diplomático:

Inocencio Arias lo cortó en seco: "Cualquiera no, ¡que es su amigo!".

Y a renglón seguido, con sorna, propinó una tunda dialéctica al periodista:



"Me han hecho mucha gracia cuando he oído que se ha llevado a la mujer y al niño. Me he reído casi tanto como con el triunfo del Real Madrid el domingo. ¿Pero si va con la familia va a dejar el niño en el aeropuerto o lo va a dejar en España?, ¿Cuál es el escándalo de que lleve a su mujer y a su hijo? Y si tuviese tres hijos llevaría a los tres. ¡Si es que lo ha invitado su amigo!".