Mariano Rajoy advierte a la Generalitat: "Nos van a obligar a llegar a lo que no queremos

Mariano Rajoy defendió con ardor este 15 de septiembre de 2017 -a dos semanas de la fecha marcada por los nacionalista catalanes para proclamar la independencia de Cataluña- la decisión del Gobierno de España de intervenir las finanzas de la Generalitat.

El presidente ha advertido al Govern, durante una intervención en la Junta directiva del PP de Cataluña celebrada en Barcelona, de que empleará todos los recursos jurídicos a su alcance para impedir el referéndum del 1 de octubre:

"El Estado va a seguir actuando. Un presidente no puede aceptar de ninguna de las maneras esta suerte de planteamiento. No es posible. Se lo hemos dicho. Nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

"Lo digo con la misma serenidad que firmeza, no habrá referéndum".

"Cuando más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de los catalanes y los españoles. No subestimen la fuerza de la democracia española. No la subestimen. Es muy fuerte".