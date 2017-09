La sarta de bofetadas que le ha dado Soraya al catabatasuno Espinar por descarado

Le han dado hasta en el velo del paladar al bocazas de Espinar. El portavoz de Podemos en el Senado, por poco no pide atención médica este martes 26 de septiembre de 2017, tras el festival de tortazos dialécticos y de peso que le ha soltado Soraya Sáenz de Santamaría en su primer cara a cara.

El portavoz morado en la Cámara Alta le preguntó con total desparpajo si La Moncloa ya tiene una "solución política dialogada" para Cataluña, a lo que la vicepresidenta respondió con una carga de fondo contra Podemos, al que acusó de "aliarse" con los independentistas solo porque Pablo Iglesias "pierde comba". De hecho, recalcó que el propio líder del partido morado reconoció hace unos días en Zaragoza que "esto no va de independencia", sino de "echar al PP".

Tal y como se hace eco 'EsDiario', la número dos del Ejecutivo lamentó que cuantas menos garantías tienen el referéndum "inconstitucional" que quieren convocar los independentistas y "más se silencia la voz de los discrepantes" en Cataluña, "más le presta" Podemos su voz. "Podemos le pone la voz y la señora Colau la sede del Ayuntamiento de Barcelona", se quejó.

Tras criticar la "visión divisoria y divisiva del mundo" que defiende Podemos, la vicepresidenta afirmó:

"Todo le sirve y todo lo aprovechan en su afán corrosivo contra las instituciones. El señor Iglesias pierde comba y no le importa consumarse a todos los que estén fuera del sistema democrático".

En este sentido, Sáenz de Santamaría recalcó que "no se entiende" que Podemos defienda un referéndum de autodeterminación contra la Constitución y se "alíen contra los que incumplen las leyes, prestándoles su sede". De hecho criticó que el partido morado no haya salido a apoyar a los concejales y alcaldes que sí que quieren cumplir la ley. "No venga a hablarnos de democracia", le espetó a Espinar, que no sabía dónde meterse.