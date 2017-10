Soraya Sáenz de Santamaría: "Puigdemont vive fuera de la ley, la realidad y la cordura"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este miércoles 4 de octubre de 2017 al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de vivir "fuera de la ley" y le ha dicho que la mayoría de los catalanes recibieron como "un bálsamo" el mensaje de anoche del Rey, frente a "tanta incertidumbre y tanto desasosiego". (Puigdemont se empecina en sus planes y la mediación y carga contra el Rey).

Sáenz de Santamaría ha respondido de este modo a Puigdemont, pocos minutos después de que el presidente catalán haya acusado al Rey de haber asumido el discurso y las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, "catastróficas en relación con Cataluña", y ha añadido: "Así no. Con su decisión de ayer usted decepcionó a mucha gente que lo aprecia".

ha lamentado la vicepresidenta, para después poner el acento en que

"fuera de la ley no hay democracia; fuera de la ley no hay convivencia; fuera de la ley no ha derechos, y el señor Puigdemont hace mucho tiempo que vive fuera ley, fuera de la realidad y fuera de la cordura".