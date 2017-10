Soraya reprende al desobediente Puigdemont: "Que conteste sí o no, ¡no es muy difícil!"

En respuesta a la misiva remitida por Carles Puigdemont a La Moncloa donde no responde a los requerimientos del Gobierno sobre si declaró o no la independencia, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría salió este 16 de octubre de 2017. Puigdemont se niega a responder a Rajoy si declaró o no la independencia de Cataluña:

El presidente del Gobierno ha contestado a la carta que le ha remitido el señor Puigdemont. Como valoración de la situación; el Gobierno lamenta que el señor Puigdemont haya decidido no contestar al requerimiento. No era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia... En un tema tan importante como este, se le pedía claridad.

El Gobierno espera que en las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de este requerimiento, Puigdemont responda con la claridad que el Estado de Derecho requiere. No se entiende el empeño salvo que responda a los apoyos de los más radicales para tensar la cuerda.

No resulta creíble para nadie que Puigdemont haga un llamamiento al diálogo en nombre de de Cataluña, cuando se niega a mantener un debate en el Parlament. El Gobierno de España tiene una respuesta avalada por una gran mayoría parlamentaria. El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar. El diálogo no se exige, se practica. Y el cumplimiento de la ley es el mínimo exigible.

Pregonar el diálogo cuando se ignora a la oposición, se hurta información a los ciudadanos y se desoyen los llamamientos generalizados a la concordia es poco críeble.

Que conteste sí o no a la declaración. Nadie ha tenido una respuesta tan fácil.

A veces tenemos la impresión que los radicales lo que quieren es que nosotros entremos ya a explicar las medidas del artículo 155, algo que no es para suspender el autogobierno, sino que el autogobierno se ejercite de acuerdo a la legalidad. Puigdemont y quienes le acompañan lo primero que han hecho ha sido eliminar el autogobierno legal y el gobierno se propone restituirlo. Creo que es bueno insistir, no es dificil contestar esa pregunta, no es dificil que vuelva la sensatez, no se puede tener a los ciudadanos en esa incertidumbre, seamos sinceros y creíbles, y si no eres capaz de decir sí o no eso significa que Puigdemont tiene un grave problema.