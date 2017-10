El Gobierno de España pondrá en marcha el sábado el 155 tras el reto de Puigdemont

Si algo le sobra a Carles Puigdemont son dos cosas: fanatismo y chulería. El presidente de la Generalitat ha asegurado este jueves 19 de octubre de 2017, en una nueva carta a Mariano Rajoy, que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

Con ello el presidente autonómico catalán insiste en la idea de continuar adelante con su plan independentista al tiempo que reconoce que la semana pasada no se declaró formalmente la secesión.

La respuesta del presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, lejos de abrir una puerta al diálogo no hace sino activar completamente la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.

Las medidas para implementar el 155 se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario que se reunirá este sábado.

ALBERT RIVERA ES EL MÁS FIRME

"No hay ninguna novedad", ha afirmado este jueves Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, tras conocer el contenido de la carta de Puigdemont a Rajoy.

Durante un desayuno informativo de la Cámara de Comercio de EE UU, el líder de la principal fuerza de la oposición en Cataluña ha considerado que el president de la Generalitat no se ha movido de su posición en todas estas semanas y lo ha acusado de situarse fuera de la ley.

Todo ello, antes de remachar:

"Una democracia no puede aceptar chantajes. No aceptamos chantajes el 23-F, no aceptamos chantajes con el terrorismo y no aceptamos chantajes ahora".