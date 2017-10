Carta de la Guardia Civil al ministro del Interior de España

Ante la carta enviada por el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a guardias civiles, policías y mossos, desde la Asociación Española de Guardias Civiles tenemos que recordar al señor ministro que, al menos, los componentes de este Cuerpo no necesitamos que nos recuerden cuales son nuestras funciones: OBEDECER LAS ÓRDENES RECIBIDAS.

Así lo hicimos los días anteriores al referéndum cuando un grupo de compañeros fueron "secuestrados" por independentistas en la sede de la Consejería de Economía, lo hicimos el 1 de octubre cuando se convocó el referéndum ilegal, y lo hemos venido haciendo en los días posteriores a pesar de las condiciones en las que hemos tenido que vivir en Cataluña.

Aunque quizás sea más acertado decir sobrevivir, porque eso es lo que están haciendo nuestros compañeros desde hace más de un mes. Y todo ello bajo su improvisación, porque cualquier mejora en estas condiciones se ha producido gracias al RECORDATORIO que desde, al menos esta asociación, se le ha tenido que hacer constantemente.



Pero en AEGC nos pasma aún más que afirme con total tranquilidad que los agentes desplazados en Cataluña no tienen fecha de retorno. Vamos, que los señores Jordi ven más a sus familias, estando en Soto del Real, que nuestros compañeros que han ido de refuerzo a Cataluña.

A los guardias civiles por cumplir con su función de salvaguardar la seguridad y el orden público nos penalizan sin días libres para poder ver a nuestras familias. Y ¿así hasta cuándo piensa que podemos aguantar nosotros, nuestros hijos y nuestras parejas?¿Hasta las elecciones del 21 de diciembre?

¿Y con la misma cadencia de jornada?, es decir sin ellos porque nos los han quitado. ¿De verdad piensa que aguantaremos en estas mismas malas condiciones laborales y aguantando que tenga la poca vergüenza de compararnos con la actitud que han mostrado hasta el momento los mossos?.

Firma la petición exigiendo un aumento de sueldo a la Guardia Civil y a la Policía

"Subida de sueldo inmediata a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil"

Señor ministro desde que comenzó toda esta improvisación los guardias civiles primero fueron comisionados sin derecho a indemnización, AEGC lo denunció en los tribunales y tuvo que dar macha atrás.

Después les alojo en barcos como si en vez de ir a trabajar se fueran de crucero, mal comiendo y sin espacio para moverse. Los que tuvieron la suerte de encontrar alojamiento en hoteles sufrieron escraches de los vecinos que les impedían descansar adecuadamente.

De ahí los metieron en barracones del ejército en pésimas condiciones y ahora les alojan en un camping. ¿Hasta cuándo piensa que aguantaran sin descansar, mal durmiendo y mal comiendo? ¿Meses? ¿Lo aguantaría usted? ¿Su rendimiento sería el adecuado?

Señor ministro, cumpla usted con los guardias civiles a los que no hace falta, como ocurre con ustedes los políticos, recordarles cuales son sus funciones. Nosotros no sólo no lo olvidamos, cumplimos sus órdenes a pesar de ser los peor pagados y teniendo q estar un día si y otro también reclamado un salario digno.

En cambio a todos los que han pasado por el despacho que ahora ocupa les tenemos que recordar constantemente su incumplimiento de sus promesas electorales de equiparación salarial. Señor Zoido, no nos ponga en el mismo paquete. Nosotros cumplimos.

Cumpla usted. Y empiece por respetar la cadencia de jornada y descansos de los agentes que están en Cataluña y por su puesto permita que vean a sus familias que algunos llevan más de un mes sin volver por sus casas.