Soraya Sáenz de Santamaría se enfrenta a Domènech en el Congreso y deja al podemita hecho un 'ecce homo'

Empezó Domènech, portavoz de 'En Comú Podem', intentando faltar a Soraya Sáenz de Santamaría calificándola de "actual gobernadora de Cataluña"--Rajoy delega en Soraya las funciones de la presidencia del Govern y los ministros asumen el resto de consejerías--.

A pesar de ese poder que acumulan en Cataluña podrán vencer pero nunca convencerán. Ustedes reprimen ante la ausencia de proyecto político. Y ahora amenazan con suspender los resultados electorales que puedan salir del 21 de diciembre. La mayoría de españoles quiere ya un referéndum pactado. No hay más sordo que el que no quiere oír--Losantos, desatado contra Soraya por no enterarse de los desmanes de TV3: "Mentirosa, que eres más falsa que un euro de plástico"--.