¿Debe el Rey Felipe VI mantener los títulos nobiliarios de la familia Franco?

La nobleza, partidaria en gran medida del derecho de don Juan de Borbón al trono de España que Franco le negó, siempre dio la espalda al general que sometió a España desde que tomó el poder por la fuerza de las armas hasta que falleció con casi 83 años. Sin embargo, el trato personal de los nietos de Franco con los aristócratas de su generación suavizó las tensas relaciones entre El Pardo y los grandes títulos nobiliarios promonárquicos. Por eso, en la iglesia de los Jesuitas de la calle de Serrano, coincidieron nobles como Pilar González de Gregorio, hija de la duquesa de Medina Sidonia, los duques de Terranova, Gonzalo de la Cierva y Patricia Olmedilla, Jaime de Marichalar, ex cuñado de Felipe VI pero muy amigo de Carmen Martínez-Bordiú, Konstantin de Bulgaria, hijo del ex rey Simeón, Jaime Fitz–James Stuart Soto, ex marido de María Chávarri, o Ioannes Osorio, duque de Albuquerque.

Todos ellos entran más o menos en el radio de edad de los nietos de Franco y han coincidido en los mismos colegios o en las mismas fiestas de juventud o actos sociales. También acudieron Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Fernando, hijos de la duquesa de Alba, amigos personales de Jaime y Cristóbal Martínez Bordiú, según recoge Informalia.

Lejos queda el tenso incidente que enfrentó a Franco con el duque de Alba en 1.943, cuando Jacobo, padre de Cayetana, recibió dos mensajes del Caudillo en los que Franco le pedía que su hija Carmen y la hija del duque (futura duquesa de Alba) celebraran juntas su puesta de largo en una gran fiesta en La Granja de San Ildefonso. Recordemos que la madre de Eugenia Martínez de Irujo y la de Carmen Martínez-Bordiú eran de la misma quinta, la de 1.926. Al primer mensaje, Jimmy Alba ni siquiera contestó. Al segundo, lo hizo con un escueto: "Todavía hay clases". Solo un duque de Alba podía ofender a Franco en 1.943. Finalmente, Carmencita hizo su presentación en sociedad en La Granja de San Ildefonso, en una fiesta cursi, convencional y llena de uniformes franquistas. Y Cayetana se puso de largo en Sevilla el 27 de abril en el palacio de Las Dueñas, donde se dieron cita el flamenco, las mujeres más elegantes y la mejor sociedad de todo el mundo. La crónica de esta fiesta se publicó en el Times de Londres y en The New York Times.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Mensaje de Navidad 2017 de su majestad el rey Felipe VI