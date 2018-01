Los sindicatos policiales cargan contra Méndez de Vigo por sus disculpas sobre el 1-O

Los cinco sindicatos policiales han reprochado este lunes 29 de enero de 2018 las declaraciones del portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en las que ha pedido disculpas "a las personas que se sintieron maltratadas" por las cargas policiales que se produjeron en Cataluña durante el 1-O.

En declaraciones a Efe, Ramón Cossío, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), en nombre de las otras cuatro organizaciones (SPP, CEP, UFP y ASP) considera que estas palabras "no son ni oportunas ni adecuadas".

"El Gobierno debería haber pedido disculpas a las fuerzas de seguridad por haberlas dejado a los pies de los caballos ese día y por no tener preparada una estrategia de comunicación para hacer frente a las mentiras que se difundieron sobre la actuación policial ese día",

ha enfatizado.

Cossío ha recordado que los policías nacionales actuaron "bajo mandato judicial" y ha lamentado que "una vez más" el trabajo de las fuerzas se seguridad se utilice "con fines partidistas".

Méndez de Vigo aseguró ayer, en una entrevista en La Sexta, que ese día "había visto imágenes que no me han gustado y que a todo el mundo le habría gustado evitar; nadie se encuentra cómodo en esas situaciones", si bien ha destacado que no hubo que lamentar más heridos que "una persona que perdió un ojo" tras el impacto de una bala de goma.

