Rajoy neutraliza a un plúmbeo Iglesias incluso en materia de corrupción: "Pretende ser como Torquemada, pero exagerar no le va a sacar de su confusión"

Venía Pablo Iglesias a cantarle las 40 al presidente de Gobierno pero se ha encontrado con que Mariano Rajoy ni se ha inmutado con los ataques del líder de Unidos Podemos.

Iglesias, que llegaba a la cita a sabiendas de los malísimos presagios electorales y personales que se ciernen sobre él y su formación, quiso laminar a su oponente desde el primer minuto llamándole "M.Rajoy" durante la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles 7 de febrero de 2018 y reprochándole que "gentuza como Camps" sigan "cobrando sueldo público y con coche oficial".

El presidente de Gobierno ha lamentado que Iglesias se interese "por un tema de hace diez años" y que no pregunte por economía, paro o Cataluña:

Gracias por su amable intervención y por interesarse por un tema de hace más de diez años y con personas que ya no están en la vida pública pero sería bueno que aportara alguna idea de los temas que preocupan a los españoles.

Ya que no pregunta usted por economía o empleo entiendo que aprueba usted la política de mi gobierno.

No le he visto muy claro en Cataluña, no ha sabido defender la soberanía nacional ni el imperio de la ley.